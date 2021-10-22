الأردن: إسقاط «درون» محملة بالمخدرات قادمة من سورية

عربيات ودوليات

عمان- الوكالات: أحبطت القوات المسلحة الأردنية، امس، محاولة لتهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة قادمة من سورية إلى الأردن. ونقلت وكالة «بترا» الرسمية عن مصدر عسكري مسؤول قوله إنه «من خلال الرصد والمتابعة جرت السيطرة على الطائرة وإسقاطها».

وأوضح أنه «بعد إسقاط الطائرة، تم تفتيش المنطقة، والعثور على كميات من المواد المخدرة».

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية «ستضرب بيد من حديد، وستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني».

وفي نهاية أغسطس الماضي، أحبطت قوات من الجيش الأردني عملية تهريب «كميات كبيرة» من المخدرات كانت قادمة إلى المملكة عبر الحدود السورية، وفقا لما ذكر مصدر عسكري مسؤول. ونقلت وكالة «عمون» حينها عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للجيش الأردني أنه تم إحباط عملية التهريب بعد تلقي القوات المسلحة «معلومات مسبقة من مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات». وأشار المصدر إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة بعض المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، لافتا إلى أنه بعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

