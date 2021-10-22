ترامب يطلق شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي باسم «تروث سوشل» في خطوة تأتي بعد أن حظرت حساباته على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب في يناير بتهمة تحريضه أنصاره على اقتحام الكابيتول. وقال ترامب في بيان «لقد أنشأت تروث سوشل ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا» مشيراً إلى أنّ منصّته الجديدة ستنطلق تجريبياً الشهر المقبل على أن تصبح متاحة أمام العامّة في الربع الأول من العام المقبل. وأضاف الرئيس السابق أنّ كبريات الشركات في وادي السيليكون «استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المنشقّة في أميركا». وكانت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة الثلاث، «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» فرضت حظراً على الملياردير الجمهوري في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.