25 قتيلاً في حادثي سير على الطريق الأوسطي

عربيات ودوليات

خلال 48 ساعة فقط حصد الطريق الدائري في مصر، أرواح 25 ضحية في حادثي سير، حيث شهد الطريق مساء الأربعاء حادث مروع، عندما اصطدمت «تريلا» بسيارة «ميكروباص» كانت في طريقها إلى الصعيد، وأسفر الحادث عن مصرع 19 مواطنا، إثر تخطي الـ«تريلا» للحاجز الفاصل وعبورها للاتجاه المعاكس، لتدهس سيارة ميكروباص.

وقبلها بساعات كان هناك حادث على نفس الطريق في منطقة البدرشين، حصد أرواح 6 عمال وأصيب 4 آخرون. وكانت المعاينة، كشفت أن قائد التريلا اصطدم بـ 3 أعمدة إنارة والحاجز الخرساني للطريق القادم من منطقتي الفيوم والتجمع، مخترقًا الحاجز والجزيرة الوسطى واصطدم بسيارة أجرة ميكروباص في الاتجاه المعاكس.

وكشف عدد من أهالي وزملاء وأقارب ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي، أمام جهات التحقيق، إن ذوويهم من قرية عرب أبوكريم التابعة لمركز ديروط بـ أسيوط، وجميعهم ضحايا «لقمة العيش».

