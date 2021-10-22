السودان.. حرب مظاهرات بين العسكر والمدنيين

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الخرطوم - الوكالات: شهدت العاصمة السودانية الخرطوم امس تظاهرات متضادة أمام القصر الجمهوري وسط انتشار أمني كثيف حيث دعا الى احتجاج كل من أنصار الحكم المدني من جهة والمطالبون بحكومة عسكرية الذين يعتصمون منذ ستة أيام قرب القصر الجمهوري من جهة ثانية.

وتأتي تظاهرات امس التي أثارت مخاوف من حصول توترات أمنية، إحياء لذكرى انتفاضة أكتوبر الشعبية العارمة التي استمرت شهورا حتى تسلم الجيش السلطة بعدما أطاح في أبريل عام 2019 نظام عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد.

واستبقت الأجهزة الأمنية انطلاق تظاهرات امس برفع درجة تأهبها واستعدادها، حيث أغلق الجيش السوداني الطرق الرئيسة المؤدية إلى محيط القيادة العامة.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، أكد حرص القوات المسلحة والمكون المدني على «إنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني»، ووفق بيان صادر عن مكتب المجلس الإعلامي، فقد شدد لدى لقائه وزيرة الشؤون الأفريقية في الخارجية البريطانية فيكي فورد على «التزام الوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني».

من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن السودانيين هم الأحرص على المضي بأهداف الثورة إلى نهايتها، وذلك خلال لقائه في الخرطوم بايتون نوف نائب المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي. وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني في تغريدة إن حمدوك شكر نائب المبعوث الأميركي للدعم المتواصل الذي توفره واشنطن لعملية الانتقال المدني الديموقراطي في السودان.

من جانبه أكد نائب المبعوث الأميركي حرص بلاده على دعم التحول المدني الديمقراطي في السودان كما ثمّن جهود حمدوك للوصول إلى حلول للقضايا والتحديات المحلية والإقليمية.

وفي أغسطس 2019، وقع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية اتفاقا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات جرى تمديدها لاحقا.

وأصبحت العاصمة الخرطوم شاهدة على الانقسامات بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، حيث تنظم أطراف متناحرة تظاهرات واعتصامات في خضم أزمة سياسية يشهدها السودان بعد حوالي شهر من محاولة انقلابية في وقت يعاني السودانيون من تضخم يقترب من 400 في المئة. وينقسم الفريقان اليوم فقد تصاعدت الخلافات بين المدنيين في السلطة، ما أضعف الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وبدأت تعلو أصوات تطالب بـ«حكومة عسكرية».

ويواصل أصحاب هذا المطلب بالآلاف اعتصاما لليوم السادس على التوالي أمام القصر الجمهوري وسط الخرطوم. في المقابل، دعا ائتلاف قوى الحرية والتغيير إلى «تظاهرة مليونية» في الخرطوم ومدن أخرى في السودان من أجل المطالبة بالمضي في العملية الانتقالية التي يفترض أن تقود إلى تشكيل حكومة مدنية في نهاية 2023.

وأغلق الجيش السوداني امس كل الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية إلى مقر قيادته وسط العاصمة الخرطوم، وأغلقت عناصر من الجيش الشوارع بحواجز اسمنتية وأسلاك شائكة لمنع أي دخول محتمل لمتظاهرين محيط القيادة العامة. كما انتشرت عربات عسكرية مدرعة، مع عشرات الجنود المدججين بالأسلحة في الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية العميد إدريس ليمان إنه جرى وضع كل قوات الشرطة في شتى أنحاء السودان في حالة استعداد قصوى متعدها بأن تتعامل الشرطة وفقا للقانون وبحيادية ومن دون تمييز. وأنها ستكون على مسافة واحدة من الجميع.

