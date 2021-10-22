متحور جديد وخطير لـ«كورونا» يتفشى في روسيا

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عواصم - الوكالات: كشفت وسائل إعلام روسية، امس عن ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس «كورونا» في روسيا. وأوضحت وكالة الإعلام الروسية أن روسيا سجلت بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من فيروس «كورونا» يُعتقد أنها أكثر عدوى من متحورة «دلتا» التي ظهرت بداية في الهند قبل أن تنتشر في كثير من دول العالم.

ونقلت وكالة الإعلام عن كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك وهي هيئة حكومية، كاميل خافيزوف، قوله إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة، التي أطلق عليها اسم «إيه. واي. 2.4»، على نطاق واسع، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بمرض «كوفيد-19» التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وافق على إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع في بداية شهر نوفمبر المقبل بعد أن سجلت الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس «كورونا» في مختلف أنحاء روسيا الأربعاء، رقما قياسيا جديدا بلغ 1028 إلى جانب 34073 إصابة جديدة.

يأتي ذلك فيما أعلنت الهند امس أنها أعطت الجرعة المليار من من اللقاحات المضادة لـ«كورونا» بعد ستة أشهر من ارتفاع هائل في عدد الإصابات أثارت مخاوف من انهيار النظام الصحي. وقالت الحكومة الهندية إن حوالي ثلاثة أرباع مواطني هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل ونحو 30% تلقوا اللقاح بالكامل.

وشهدت الهند ذروة كبيرة للوباء في أبريل ومايو سجلت خلالها أكثر من 400 ألف إصابة وأربعة آلاف وفاة يوميا بينما واجهت المستشفيات وضعا يفوق طاقتها وامتلأت المحارق بالجثث. لكن منذ ذلك الحين سجلت عدد الإصابات انخفاضا حادا إلى أقل من 15 ألف إصابة يومية وعادت معظم النشطات إلى طبيعتها. والهند هي ثاني دولة تعطي مليار جرعة بعد الصين

وفي بريطانيا، قال وزير الصحة إن أعداد الإصابات بفيروس «كوفيد-19» قد ترتفع إلى 100 ألف حالة يوميا، مضيفا أن الحكومة لن تلجأ إلى تطبيق مايعرف بالخطة البديلة بشأن إجراءات الطوارئ في الوقت الحالي وتنص الخطة البديلة على أنه في حال تفاقم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة «كورونا» فإنه يجب إعادة العمل ببعض القيود التي رفعت مثل وضع الكمامات أو العمل عن بعد.

