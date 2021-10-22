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مصر سلَّمت ملف خلوها من «فيروس سي» لمنظمة الصحة العالمية


كشفت وزيرة الصحة المصرية د. هالة زايد أن منظمة الصحة العالمية تسلمت ملف مصر كأول دولة في العالم خالية من فيروس سي، وخلال أسابيع ستُعلن المنظمة بذلك.
وقالت زايد، إن مبادرة 100 مليون صحة لها دور كبير في القضاء على المرض، مشيرة إلى أن المبادرة وفرت العلاج بالمجان وفق أعلى البروتوكولات العلاجية العالمية في علاج المرض، مضيفة ان المبادرة لا تزال تقدم خدماتها. وتابعت: الخطوات التنفيذية الجادة التي تتخذها مصر لتنفيذ المشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما»، لم تتحقق إلا بالدعم والاهتمام الكبيرين اللذين يوليهما الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجال توطين صناعة مشتقات البلازما بمصر.


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