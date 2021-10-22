أوروبا تمنح جائزة «ساخاروف» للمعارض الروسي نافالني

عربيات ودوليات

بروكسل - موسكو - الوكالات: حصل المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني على جائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يقدمها البرلمان الأوروبي العام الجاري. وكتب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عبر موقع تويتر «لقد حارب (نافالني) بلا كلل ضد فساد نظام (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين. وكلفه ذلك حريته وكاد يكلفه حياته» وأضاف «وتأتي الجائزة تقديرا لجسارته الهائلة ونكرر دعوتنا للإفراج الفوري عنه».

وتأسست الجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف يورو (58 ألف دولار) التي تحمل اسم الفيزيائي الروسي من الحقبة السوفيتية المعارض أندريه ساخاروف في عام 1988.

في المقابل ندد الكرملين امس بمنح الجائزة للمعارض الروسي المسجون وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «نحن نحترم هذه المؤسسة (البرلمان الأوروبي) لكن لا أحد يستطيع إجبارنا على احترام قرار مماثل».