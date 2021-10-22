برشلونة أحيا آماله

دوليه

أحيا برشلونة الإسباني آماله بالتأهل من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما حقق فوزه الاول وجاء على حساب ضيفه دينامو كييف الأوكراني 1-0، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة أول من أمس.

ويدين النادي الكتالوني بالنقاط الثلاث إلى الحرس القديم، مدافعه جيرار بيكيه، الذي سجل هدف الفوز اليتيم في الدقيقة الـ 36. وبات بيكيه في سن الـ 34 عاماً و260 يوماً أكبر هداف لبرشلونة في المسابقة القارية، كما عادل رقم البرازيلي روبرتو كارلوس كأكثر المدافعين غزارة للأهداف قارياً مع 16.

ونجح مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان في الفوز برهانه الثاني في أسبوع حاسم، شهد تغلبه على فالنسيا 3-1 في الدوري، على أن يلتقي في رهانه الثالث غريمه اللدود ريال مدريد في «الكلاسيكو» الأول بينهما هذا الموسم الاحد المقبل.

ونفض الـ «بلوغرانا» غبار خسارتيه في مباراتيه الأوليين أمام بايرن ميونخ الألماني 3-0 وبنفيكا البرتغالي بالنتيجة ذاتها، وتعرضه لثلاث هزائم توالياً في عقر داره «كامب نو» في المسابقة القارية الأم (بدأها امام باريس سان جرمان الفرنسي 1-4 في إياب ثمن النهائي الموسم الماضي)، في أسوأ سلسلة للنادي.

وعلى ملعب كامب نو وأمام 45968 متفرجاً، واجه برشلونة منافساً يعرفه جيداً، إذ سبق لهما أن التقيا في دور المجموعات للمسابقة القارية في الموسم الماضي.

وسريعاً، كاد برشلونة يفتتح التسجيل بعد دقيقتين من صافرة البداية اثر «عرضية» من جوردي ألبا و«رأسية» من الاميركي سيرجينيو ديست مرت بمحاذاة القائم، قبل أن يصد الحارس جورجي بوشان تسديدة «بينية» للوافد الجديد لوك دي يونغ (21).

وفي خضم استحواذ برشلونة على الكرة مع نسبة 61 في المئة في الدقائق الـ 25 الاولى مع 4 تسديدات، منها واحدة بين الخشبات الثلاث، كان الحرس القديم عند حسن ظن كومان، بعدما افتتح بيكيه التسجيل اثر لعبة رائعة من ألبا إلى وسط منطقة الجزاء تابعها المدافع الدولي الاسباني بقدمه اليسرى في الشباك جورجي بوشان (36)، الذي كان تألق قبل ثوانٍ بصده تسديدة مشابهة لديست.

وفي المباراة الثانية، تابع باير العلامة الكاملة بفضل رباعية سجلها في الشوط الثاني وتناوب عليها لوروا سانيه هدفين (70 و85)، والبديل البرازيلي إيفرتون سيبولينا خطأ في مرمى فريقه (80) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (82)، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم. ويعتبر بايرن عقدة بنفيكا في تاريخ الكؤوس الاوروبية اذ لم يسبق للاخير أن فاز على البافاري في 10 لقاءات بينهما (قبل هذه الامسية) بين عامي 1976 و2018، حيث تعادل في 3 مباريات وتلقى 7 هزائم.

