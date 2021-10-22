تجديد عقد فاتي

دوليه

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقد نجمه الشاب أنسو فاتي حتى عام 2027. وبموجب تجديد التعاقد نجح النادي الكتالوني في الحفاظ على خدمات الدولي الإسباني البالغ ثمانية عشر عاماً والمنضم إلى صفوف فريقه الأول عام 2019 ووضع النادي شرطاً جزائياً ضخماً لفسخ العقد بلغت قيمته مليار يورو. وأفاد النادي الكتالوني في بيان بانه «واللاعب أنسو فاتي توصلا إلى اتفاق لتمديد عقده حتى 30 يونيو 2027. جرى تحديد الشرط الجزائي لتحرير اللاعب بمبلغ مليار يورو». وعلى الرغم من صغر سنه، فقد تحوّل فاتي الذي كان سينتهى عقده السابق في الصيف المقبل، إلى أحد نجوم ملعب «كامب نو»، خصوصاً عقب رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي في الصيف الماضي. وورث فاتي الرقم 10 من «البرغوث» الصغير في عبء كبير على كاهليه بسبب ما قدمه ميسي لكتالونيا وللكرة العالمية. وتعرض المهاجم الدولي الشاب (خاص 4 مباريات مع إسبانيا) لكسر في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى في 7 نوفمبر 2020 أمام ريال بيتيس، وخضع لأربع عمليات جراحية ليغيب عن الملاعب قرابة عام.

