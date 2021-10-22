سالزبورغ هزم فولفسبورغ

دوليه

عزز سالزبورغ النمساوي صدارته للمجموعة السابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه فولفسبورغ الألماني 3-1 أول من أمس، ضمن الجولة الثالثة من المنافسات، وشارف على التأهل للدور التالي.

سجل ثلاثية أصحاب الأرض كريم أدييمي (3) والسويسري

نوا أوكافور هدفين (65 و77)، فيما سجل هدف الشرف للضيف لوكاس نميشا (15).

ورفع سالزبورغ رصيده في الصدارة إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، متقدماً بفارق 4 نقاط عن وصيفه إشبيلية الاسباني الذي سقط في فخ تقاسم النقاط للمرة الثالثة توالياً وذلك بعد تعادله السلبي أمام ليل الفرنسي، في حين صعد الاخير للمركز الثالث برصيد نقطتين وبفارق الأهداف عن فولفسبورغ الذي تراجع للمركز الاخير. ويمر سالزبورغ بفترة رائعة حيث فاز في 10 من مبارياته الـ 11 في الدوري، كما لم يذق طعم الخسارة منذ 21 أبريل أمام تيرول. وبخلاف الفريق النمساوي، يعيش فولفسبورغ فترة صعبة اذ يعود آخر فوز له إلى 11 سبتمبر أمام غروثر فورث.

وعلى ملعب ريد بول أرينا في سالزبورغ، افتتح صاحب الأرض التسجيل بعد 3 دقائق من صافرة البداية بفضل مهاجمه الشاب المتألق أدييمي (19 عاماً) الذي تخلص بفضل سرعته من «حارسه» المدافع السويسري كيفن مبابو ليسيطر على الكرة بقدمه اليمنى ويسدد في شباك الحارس البلجيكي كون كاستيلز.

وكاد سالزبورغ يضيف الثاني، إلا أن العارضة نابت عن الحارس عقب تسديدة هوائية من السويسري أوكافور (12)، قبل أن يدرك فولفسبورغ التعادل من ركلة ركنية نفذها ماكسيميليان أرنولد وتابعها نميشا برأسه في شباك الحارس السويسري فيليب كون (15).

في الشوط الثاني، أعاد أوكافور الأفضلية لفريقه بعد ركنية من الأميركي برندن أرونسون ومعمعة في منطقة الجزاء استفاد منها ليسدد بقدمه اليمنى «على الطاير» خدعت الحارس كاستيلز (65)، قبل أن يضيف الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه بعد ركنية جديدة من الجهة اليسرى لعبها الكرواتي لوكا سوسيتش وتابعها البديل البرازيلي برناردو برأسه تلقفها السويسري بصدره وسددها قوية بقدمه اليمنى (77).

