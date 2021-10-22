التركماني.. «الركادة زينة»

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يعد اللاعب عبد المحسن التركماني من ابرز اللاعبين الذين لفتوا الانظار في الموسم الماضي خلال مشاركته مع نادي الشباب قادماً من العربي الذي قام بتسريحه. وعلى اثر الاداء المميز الذي اظهر التركماني وضعه نادي الكويت ضمن حساباته فعلى الفور فتح معه باب المفاوضات قبل انطلاقة الموسم الحالي لينجح في ضمه لصفوفه. ولا شك في ان انضمامه يعد اضافة للابيض لكونه لاعبا يحسن اللعب والتحرك في الوسط، وهذا ما كان يفعله مع الشباب، لكن على التركماني ان يكون اكثر هدوءا في الملعب، »حيث ندرك انك تريد ان تقدم كل ما لديك وعندك الحماسة لكن لا يمكن ان تكون بتلك الصور فالسرعة والعجلة بالحركة والجري على «الفاضي والمليان» تكون عواقبها غير مفيدة واذا ما أردت ان تكون صانع العاب، فعليك أن تحسن التعامل مع الكرة بهدوء وبتفكير وبقراءة منطقية لتحركات زملائك المهاجمين، وفي الوقت نفسه قراءة نقاط ضعف وقوة دفاعات الخصم، وليس بالسرعة المبالغ فيها عند تسلمك للكرة فبهذه الحالة تكون قد استنفذت كل طاقتك وتركيزك ونعلم جيدا انك مجتهد وتقاتل لاداء ما يطلب منك مع توظيف ما تتمتع به من قدرات لكن «الركادة زينة» وتكون المحصلة النهائية جميلة لك ولفريقك».

