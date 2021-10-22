بداية قوية للكويت والجهراء في «السلة»

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بدأ الجهراء مشواره في الدوري الممتاز لكرة السلة بقوة بتغلبه على القادسية 68-65، فيما حقق الكويت انتصارا سهلا على القرين 118-78 في الجولة الأولى من البطولة أول من أمس.

وبهذا الفوز حقق الجهراء والكويت أول نقطتين في البطولة فيما حصل القادسية والقرين على نقطة الهزيمة.

وشهدت مباراة القادسية والجهراء ندية واثارة نظرا لتقارب النتيجة طوال المباراة التي تألق بها محترفا الجهراء التونسي صالح الماجري واللبناني وائل عرقجي اللذان سجلا أغلب نقاط الفريق، فيما ظهر محترف القادسية الأميركي توري موري بمستوى متذبذب.

واخذ الجهراء الأفضلية في الربع الأول من خلال الاعتماد على العملاق الماجري في التسجيل من أسفل السلة وفي متابعة الكرات وهو ما ساهم في انهاء الربع الأول متقدما 20-16. وعاد القادسية إلى أجواء اللقاء بقوة في الربع الثاني بعد أن شدد الرقابة على مفاتيح اللعب في الجهراء مع الاعتماد على الهجمات المرتدة ليحقق التقدم في نهاية الربع 36-35.

وتقارب الأداء في الربع الثالث الذي وصلت فيه الاثارة إلى ذروتها ليعود الجهراء ويأخذ الأفضلية في نهاية الربع 52-51.

وحاول القادسية فرض أفضليته في الربع الأخير لكن الجهراء واصل تفوقه عبر تميز لاعبيه في الجانب الدفاعي وفي التصويب من خارج القوس، في المقابل لم يتمكن القادسية من إيجاد الحلول ليحقق الجهراء انتصارا هاما 68-65.

وفي المباراة الثانية بدأ الكويت طريقه في الدوري من حيث انتهى الموسم الماضي الذي لم ينهزم في، بتحقيق انتصار صريح على القرين المجتهد. وانهى الأبيض أرباع المباراة 34-23، 57-37، و93-56، وأخيراً 118-78.

