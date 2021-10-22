«سوبر الطائرة» بين القادسية والكويت

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يلتقي اليوم القادسية مع الكويت في 06:00 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن النسخة السابعة من لقاء كأس السوبر في الكرة الطائرة.

ويخوض الفريقان اللقاء بعد تقاسم لقبي الموسم الماضي بفوز القادسية ببطولة الدوري والكويت بلقب الكأس.

وفاز الأبيض في لقب السوبر في المواسم الأربعة الماضية، فيما حقق القادسية اللقب مرة واحدة، كما فاز كاظمة أيضاً مرة واحدة. وتحضر الفريقين للقاء بصورة مناسبة إذ خاض الكويت معسكراً تدريبيا في تركيا لعب خلاله عددا من المباريات الودية، فيما استعد القادسية باقامة معسكر داخلي.

وجدد الكويت الجهاز الفني للفريق بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني دامين أريدوندو بدلاً من المدرب السابق التونسي خالد بلعيد الذي حقق مع الأبيض العديد من البطولات، كما جدد الكويت تعاقده مع محترفه الجديد-القديم الكوبي أورلاندو سبيدا. ويضم الأبيض عدد من اللاعبين المميزين يبرز منهم عبدالله جاسم، عامر السليم، عبدالرحمن العتيبي وعبدالله بوفتين.

في المقابل يقود الأصفر مدربه البحريني رضا علي الذي حقق مع الفريق لقب الدوري في الموسم الماضي بعد غياب طويل، كما جدد القادسية تعاقده مع المحترف البرازيلي ديجالما موريرا وهو يضم عناصر مميزة مثل عبدالناصر العنزي، ناصر دشتي، راشد عنبر، سلطان أحمد وسعد صالح.

