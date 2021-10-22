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الأولمبي يغادر إلى طشقند غداً

راشد خلف
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الجمعة 22 أكتوبر 2021

يغادر غدا (السبت) وفد المنتخب الأولمبي الى العاصمة الأوزبكية طشقند لخوض منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 عاما) التي تقام هناك خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل. وتضم المجموعة كذلك الى جانب الأزرق وأوزبكستان منتخبي السعودية وبنغلادش. ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للأزرق الأولمبي بقيادة الاسباني كارلوس غونزاليس اليوم (الجمعة) القائمة المستدعاة للتصفيات بعد التأكد من حالة المصابين: بندر السلامة وناصر فالح، علماً بان الجهاز الفني استبعد مدافع القادسية خالد صباح بسبب الاصابة.
ويبدأ الأزرق مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب بنغلادش يوم الأربعاء المقبل، على أن يلتقي نظيره السعودي في الجولة الثانية 30 الجاري، ويختتم منافسات المجموعة بمواجهة أوزبكستان المصيفة 2 نوفمبر في الجولة الثالثة الأخيرة.


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