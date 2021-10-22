صوت الجماهير يعود الإثنين

محلية

يعود برنامج «صوت الجماهير» لمتابعيه على قناة «كويت سبورت» الاثنين المقبل بعد نجاح كبير حققه البرنامج على السوشيال ميديا قبل أعوام ثم في القناة الرياضية في تلفزيون الكويت العام الماضي. واستقطب البرنامج الذي يقدمه الزميل محمد ابو الروس جمهورا كبيرا من متابعي كرة القدم العالمية نظرا إلى حديث المحللين الجاذب وافكار الاعداد المتميزة ونال البرنامج اثر ذلك الجهد سمعة طيبة بين متابعي «الساحرة المستديرة». يذكر أن برنامج «صوت الجماهير» بدأ بجهود مجموعة شبابية في موقع «يوتيوب» ونال دعما من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وتحول للبث عبر قناة «كويت سبورت» ويخرج البرنامج حاليا عبداللطيف رمضان ويساعده محمد الجميلي وباشراف الزميل حمد الديحاني.

