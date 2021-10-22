«أسكواش الخليج» تنطلق الأحد

محلية

يستضيف مركز الشيخ سالم الصباح الدولي للاسكواش في جنوب السره بطولة الخليج التي بعد غد الاحد وتستمر الي 30 من أكتوبر الجاري، المخصصة لـ 4 فئات، هي: العمومي، وتحت 19 عاماً، وتحت 17 عامًا، وتحت 15 عاماً، وبمشاركة منتخبات الكويت والسعودية والبحرين وقطر وعمان. وأكد رئيس اللجنة التنظيمية مدير البطولة وليد الصميعي أن الوفود ستبدأ بالوصول اعتبارا من اليوم وغدا، مشيرا إلى ان اجتماع اللجنه الفنية سيعقد مساء غد في فندق اقامة الوفود علي ان تنطلق البطولة بمسابقات الفردي لفئتي تحت 19 و15 سنة، فيما تنطلق مسابقتي العمومي وتحت 17 سنة الاربعاء المقبل، علي ان تختتم البطولة السبت الموافق 30 من الشهر الحالي. وأشار الصميعي ان اللجنة التنظيمية ستجتمع علي هامش البطولة الثلاثاء المقبل، وسيمثل الدول المشاركة كل من: يوسف المالكي (قطر) خالد السعد (السعودية) اسماعيل الكندري (عمان) و سوسن حاجي (البحرين) وستطرح في جدول الأعمال مواضيع عدة تهم اللعبه وتهدف الي تطورها، كما ستوضع أجندات المسابقات في المستقبل. من جانب آخر، وصل أول من أمس منتخب الكويت للعمومي قادما من معسكر القاهرة الذي امتد الي 12 يوما أقيمت خلاله تصفيات لاختيار 4 لاعبين من اصل عشره للمشاركة في البطولة. وتعتبر منتخبات الكويت بجميع فئاتها الابرز للمنافسة علي الالقاب في الفرق، ويحدد الجهاز الفني اللاعبين المشاركين في البطوله بالفئات السنية غدا السبت على ان يشارك 4 لاعبين في كل فئة.

