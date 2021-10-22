«موسم الرياض2021».. تخيَّل أكثر

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انطلقت فعاليات «موسم الرياض 2021» الليلة قبل الماضية بحفل افتتاحي ضخم شارك فيه أكثر من 750 ألف شخص بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، بإشراف الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية. وضم حفل الافتتاح مجموعة من الفعاليات بما في ذلك عرض بأكثر من 2760 طائرة درون حلقت في سماء الرياض للترحيب بالحضور بلغات عالمية عدة وعرضت شعارات خصصت لموسم هذا العام، إضافة إلى عروض ترفيهية أخرى مثل العروض النارية التي انطلقت من مواقع أخرى في الرياض، وعروض ثقافية وتراثية حية. وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه السعودي تركي آل الشيخ في كلمة مقتضبة بالافتتاح «ان الموسم الاول كان شعارنا (تخيل) والموسم الثاني شعارنا (تخيل اكثر) و لدينا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي ليرتفع عنده حد الطموح ويحقق الاحلام». وشارك في حفل الافتتاح عدد من المشاهير المحليين والعالميين.