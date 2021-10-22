«واتساب».. ميزة مفيدة

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يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر «واتساب» لإطلاق ميزة جديدة تسهل لمستخدميه إمكانية الوصول إلى الكثير من السلع والبضائع.

وتتيح الميزة الجديدة المفيدة للمستخدمين إمكانية البحث عن سلع وبضائع يرغبون بشرائها من خلال كتالوج خاص. وبإمكان الشركات الراغبة بعرض منتجاتها وضع هذه البضائع ضمن فئات خاصة تدرج في التطبيق بحيث لا يضطر المستخدم للبحث الطويل.

ويمكن الوصول إلى هذا الكتالوج عبر رابط أو زر الشراء في أعلى صفحة الرسائل.

يذكر أن التطبيق أطلق، في وقت سابق من هذا الشهر، تحديثا جديدا يتيح فيه اختيار المعلومات التي سيتم تخزينها في النسخة الاحتياطية بشكل مستقل. ويمكن أن يشمل التخزين جميع الخيارات مثل الصور ومقاطع الصوت والفيديو والمستندات والملفات الأخرى.