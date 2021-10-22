عبدالباقي النوري.. رجل الصناعة الأول

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عبدالباقي عبدالله النوري رجل الصناعة الأول في البلاد دون منازع، بل هو بجانب الحكومة صناع الصناعة.

ولد عبدالباقي النوري بفريج العاقول بمنطقة الشرق سنة 1929، ودرس كما يدرس كل الشباب في تلك الفترة في الملا (المطوع)، والمعروف أنه كان يُوجد في كل فريج تقريباً مطوع واحد أو أكثر، وأسرة عبدالباقي تنقلت من فريج الى اخر، وانتقل هو من مطوع إلى مطوع آخر حسب منطقة السكن، وبعد ذلك دخل المدارس الحكومية النظامية فبدأ بالمدرسة القبلية ثم المدرسة الشرقية وأخيراً المدرسة المباركية.

سافر عبدالباقي في مطلع شبابه في بعثة دراسية إلى القاهرة سنة 1945، ودرس بمدرسة «الصناعات الميكانيكية»، وتخرج فيها بالحصول على دبلوم في الصناعات الميكانيكية سنة 1950، ثم عاد إلى البلاد، وما أن استقر قليلاً حتى سافر بنفس السنة إلى بريطانيا لدراسة الهندسة الميكانيكية وحصل على دبلوم أيضاً من هناك، وبعد عودته سنة 1954، عُين مُدرساً بالكلية الصناعية، وكانت هذه هي السنة الأولى التي تبدأ فيها الدراسة بالكلية، وبعد فترة أصبح وكيلاً ثم مديراً للكلية سنة 1962، وبعد عام من هذا التاريخ بدأت مرحلة جديدة بتاريخ الكويت ومن ثم من التاريخ الشخصي لعبدالباقي، بدأت أول انتخابات لأول مجلس للأمة بتاريخ الكويت، فدخل عبدالباقي معترك الحياة السياسية العامة، فدخل الانتخابات وفاز بعضوية المجلس، وشغل منصب أمين سر المجلس ومقرر اللجنة المالية وأمين الشعبة البرلمانية، وبعد أربع سنوات، من المشاركة بالمجلس عاد ليتفرغ إلى العمل الذي عشقه منذ مطلع شبابه... وهو الصناعة.

في سنة 1967 عمل عبدالباقي مديراً عاماً لشركة الصناعات الوطنية، ثم توالت أعماله ورئاسته لعدد كبير من الشركات الحكومية والمساهمة، وعمل مع زملاء آخرين بتأسيس شركات كشركة البطاريات وشركة أسمنت الكويت ومصنع المنظفات الكيماوية ومحجر الأحمدي وشركة صناعات الكيماويات البترولية، هذه الشركات كما هو معروف أن مقرها الكويت.

واصل عبدالباقي تأسيس شركات في الخليج كشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في البحرين، وأسهم بتأسيس الشركة الصينية العربية للأسمدة الكيماوية في الصين الشعبية، وغيرها من الشركات التي لامجال لحصرها جميعاً.

وفي مجال التربية والتعليم أسهم بتأسيس جمعية المعلمين والاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة ومؤسسة النوري التعليمية وجمعية الجنوب والخليج العربي، ومشروع «طلب العلم» بوزارة الأوقاف وعُيِّن عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

عبدالباقي كرجل قضى جُل حياته في مجال التربية والتعليم الصناعي، قدَّم الكثير من الأبحاث والدراسات في حقل التعليم والصناعة، وشارك على مستوى العالم والعام العربي في الكثير من المؤتمرات والندوات، ورأس مجلس إدارة مؤسسة النوري التعليمية منذ سنة 1993.

كانت الحكومة قد وضعت خُطة في فترة الستينييات أن تكون الكويت دولة صناعية، تبدأ بالصناعات المتوسطة كخطوة أولى، ثم تتقدم بالصناعة إلى أبعاد أكثر طموحاً في المستقبل.

نذر عبدالباقي النوري حياته ليكون رجلاً صناعياً منذ مطلع شبابه، إذ نرى في بداية بعثته سنه 1945 (وهذا وقت مبكر جداً لشاب أن يفكر في حركة التصنيع في الوقت الذي كان لا يزال عدد كبير من أبناء البلاد يعملون في صناعة السفن الخشبية والسفر إلى الهند للتجارة) دراسته بالقاهرة ثم في بريطانيا للهندسة الميكانيكية خير دليل على صحة ما نقول، إذ كان بإمكانه أن يختار من العلوم النظرية السهلة لدراستها، مثل التجارة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية والفنون بجميع أنواعها، والدراسات الدينية، (وهو نجل الشيخ عبدالله النوري رجل الدين المعروف).

وأعتقد أن الحكومة وجدت في عبدالباقي الرجل الذي توكل إليه المهمات الصناعية الصعبة، كرجل مناسب لهذا النوع من الأعمال.

كان عبدالباقي النوري يلتقي كل أسبوع أيام الدراسة بالكلية الصناعية يلتقي بالطلاب في الفرصة بين الحصص والتي تمتد لنصف ساعة، ليلقي محاضرة يبين فيها أهمية الصناعة في ازدهار الأمم والشعوب، وأهميتها في زيادة الدخل القومي لأي بلد، وكان يرى (قبل ما يقارب خمسين عاماً) ما نراه اليوم أمام أعيننا من أن النفط ربما لا يدوم إلى ما لا نهاية، وأن سعره الغالي ربما لا يظل كذلك في السنوات القادمة، وأن من الممكن ظهور منافس (أو ربما منافسين) آخرين للنفط، كما نرى اليوم من استعمال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المد والجزر في البحار للحصول على الطاقة النظيفة وبارخص الأسعار، وهناك الكثير من المفاجآت التي يُخبئها لنا الزمن ربما لا تكون كلها سارة وسعيدة... والله العالم!

ويتذكر الطالب السابق بالكلية الصناعية الأيام التي قضاها مع زملاء الدراسة، سواء في الفصول للدراسة النظرية أو في الورش للعمل الصناعي أو السكن بالقسم الداخلي أو ليالي اقامة حفلات الغناء والسمر، يتمنى الطالب أن تعود هذه الأيام إلى الوراء، ليشاهد أصدقاءه وما جرى على كل منهم، وليعرف من بقي منهم حياً على قيد الحياة، أو من أقعده المرض أو من بلغ من العمر عتياً، إذ كانت هذه مجرد أمنية عزيزة وبعيدة المنال وصعبة التحقيق، أصبحت هذه الأمنية حقيقة واقعة على أيدي الأستاذ والمربي والأخ والصديق عبدالباقي ومجموعة من طلبة الكلية الصناعية السابقين الذين أصبحوا زملاءً لمعلمهم ومديرهم السابق، ربما عمل عبدالباقي بالمثل الشعبي الذي يقول «إذا كبر أبنك خاويه» أي اجعله صديقك وأخاً لك.

اعتاد عبدالباقي وطلبته السابقون (بعد تحرير البلاد من الاحتلال العراقي الآثم) على اقامة حفل سنوي على شرف الطلبة الخريجين، في فندق المسيلة - الجميرة حالياً على ساحل البحر مع مأدبة عشاء فاخر على أنغام فرقة التلفزيون الشعبية البحرية، كان الحفل مع هؤلاء، أشبه بعودة الأيام إلى الوراء... إلى الماضي الجميل.. إلى أيام الشباب، فمن كان يُصدق أنك سوف تلتقي وجهاً بوجه مع زميل لك على مقاعد الدراسة، بعد كل تلك السنين الطوال، وتستطيع سماع أخباره، وما جرى له كل تلك الفترة، وتتعرف على عنوان سكنه ورقم هاتفه لتواصل الصداقة والتلاقي معه مرة أخرى ما بقي من العمر... انه حلم رائع تحقق على أرض الواقع، على أيدي أناس مربين أفاضل حكماء أخيار أبناء أخيار.