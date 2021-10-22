المطار.. الأجواء مفتوحة

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فيما سجلت وزارة الصحة ادنى معدل اصابات يومية بـ كورونا مساء الاول من أمس برصد 21 حالة مصابة دون تسجيل اي حالة وفيات بدأت الجهات الحكومية الاستعداد لتطبيق قرارات العودة للحياة الطبيعية التي اقرها مجلس الوزراء اعتبارا من بعد غد الاحد.

واعلن المدير العام للادارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان استعداد الادارة بكل قطاعاتها التشغيلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء باعادة فتح مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية اعتبارا من الاحد المقبل كما كان قبل جائحة كورونا.



وقال الفوزان ان مطار الكويت الدولي سيشهد تدريجيا تشغيل رحلات تجارية منتظمة لكل شركات الطيران خلال الفترة المقبلة وفقا لمتطلبات واحتياجات المسافرين مع ربط مطار الكويت باكبر شبكة مطارات عالمية.

واضاف ان ادارة الطيران المدني نجحت خلال فترة جائحة كورونا في التعامل مع متطلبات هذه المرحلة، داعيا الجميع سواء شركات الطيران او المسافرين الى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية الكفيلة بدخول الكويت.



من جهته، شدد وكيل وزارة الاوقاف فريد عمادي على عدم التساهل في تطبيق الاشتراطات الصحية في المساجد مع بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعودة تقارب المصلين اثناء اقامة الصلاة اعتبارا من اليوم الجمعة.

وقال عمادي في تصريح صحافي انه حفاظا على المنظومة الصحية في البلاد وحتى لا تعود البلاد الى الوراء كما حصل في بعض الدول يجب التقيد بتوصيات السلطات الصحية ومنها اخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع ضرورة لبس الكمام واحضار السجادة الخاصة بكل مصل اثناء تأدية الصلاة في المساجد.