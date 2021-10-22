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الإمارات والبحرين وقطر والسعودية حاضرة

الكويت خارج أفضل الدول للمغتربين حول العالم


«CNN»: احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيًا كالدولة الأفضل من حيث جودة الحياة والعمل للمغتربين، وجاءت في المركز الرابع عالميًا من بين 46 دولة، وفقًا لتقرير «مستكشف المغتربين» في نسخته الرابعة عشرة، الصادر عن بنك HSBC لعام 2021، فيما غابت الكويت عن القائمة.
واستند التقرير على نتائج استطلاع شركة «YouGov» لأبحاث السوق، الذي تم من خلاله استطلاع رأي 20460 شخصا مغتربا في أكثر من 46 دولة ومنطقة خلال فترة ما بين شهري أبريل ومايو 2021.
وضمت قائمة الدول التي جرى فيها الاستطلاع 4 دول من مجلس التعاون الخليجي 3 منهم ضمن أفضل 10 دول، وجاءت البحرين في المرتبة الثانية عربيًا والمرتبة الـ 8 عالميًا، ومن ثم قطر في المرتبة الثالثة عربيًا والعاشرة عالميًا، وتلتها السعودية في المرتبة الرابعة عربيًا، والـ 39 عالميًا.


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