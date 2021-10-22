إعادة تشكيل مجلس إدارة نفط البحرين

مال وأعمال

اعتمد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز قراراً يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة القابضة للنفط والغاز.

وأكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الشركة القابضة للنفط والغاز ماضية في تعزيز شركاتها التشغيلية في دعم مسيرة هذا الصرح الوطني العريق، مشيراً إلى أن تشكيل مجلس إدارة شركة نفط البحرين «بابكو» سوف يسهم في مواصلة مسيرة الشركة وتطوير نهجها، متمنياً سموه لمجلس الإدارة الجديدة التوفيق والنجاح.

كما تم تعيين الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيسا تنفيذيا لشركة نفط البحرين (بابكو) وهو من الكفاءات البحرينية المشهود لها في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية. حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة البتروكيماويات (جيبك).

