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مال وأعمال

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«بيتكوين» قفزت لأعلى مستوى على الإطلاق


قفزت عملة بيتكوين المشفرة إلى مستويات غير مسبوقة، لتتخطى 67 ألف دولار في العقود الآجلة. وتمكنت العملة المشفرة من تعويض القمة التي خسرتها في أبريل الماضي، لتصعد بنحو 12%.
يأتي هذا الأداء في ظل اتجاه صاعد لأبرز العملات المشفرة، وبعد يوم من انطلاق تداول أول صندوق استثمار في أكبر عملة مشفرة بالولايات المتحدة. بعد سنوات من التأخير والنكسات، ظهر أول صندوق متداول في البورصة مرتبط بعملة بتكوين في الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي، ما يمثل لحظة فاصلة في صناعة التشفير. وفي اليوم الثاني لتداوله، ارتفع صندوق «بروشيرز بتكوين إستراتيجي» المتداول تحت الرمز «BITO» بأكثر من 3% إلى 42.15 دولاراً.


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