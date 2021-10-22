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مال وأعمال

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مجلس الأعمال الكويتي في دبي أبرم اتفاقية مع الكلية الأسترالية


أبرم مجلس الأعمال الكويتي في دبي اتفاقية تعاون مع الكلية الأسترالية في الكويت لتكون شريكا له في مشروع تنمية قدرات المجتمع الطلابي في دولة الكويت وذلك عبر شبكة العلاقات المتوافرة لدى مجلس الأعمال في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وتأتي هذه المبادرة لدعم الخريجين والطلبة في مجال إدارة الأعمال للاستفادة من خبرات القطاع الخاص الكويتي في الخارج والتعرف على نظم العمل والبيئة الاستثمارية في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والفرص المتاحة وتبادل الخبرات مع مؤسسات متعددة في الامارات والكويت.
قام بتمثيل مجلس الأعمال الكويتي في دبي الرئيس بالإنابة المهندس فراس عادل السالم وممثل الكلية الاسترالية في الكويت الدكتور عاصم زعبلاوي رئيس الجامعة، وقال السالم: «يسعدنا الشراكة مع الكلية الأسترالية في الكويت لنرد جزءا بسيطا من فضل البلاد علينا عبر هذه المبادرة التنموية غير الربحية، ويهمنا نحن - مجلس الأعمال - ان نشمل أكبر قدر ممكن من المستفيدين من اتفاقياتنا المبرمة وتعزيز الثقة لدى الخريجين لتجربة مجال الأعمال الخاصة والسعي لتحقيق طموحهم وعرض فرص النمو في الخارج لرواد الأعمال».


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