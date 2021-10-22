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مال وأعمال

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اقتصاد الولايات المتحدة في طريقه للتعافي


قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الاقتصاد الأميركي في طريقه لتحقيق انتعاش قوي من «الصدمة غير العادية» التي تلقاها بفعل انتشار متحور «دلتا» من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأعربت يلين في مقابلة تلفزيونية مع قناة (ام اس ان بي سي) الإخبارية عن ثقتها بأن مشاكل التوظيف ستتلاشى، مبينة «ان العاملين سيصبحون أفضل حالا مما كانوا عليه قبل الجائحة» في وقت تتخلص فيه الولايات المتحدة من التباطؤ الذي سببه متحور «دلتا» السريع الانتشار. واشارت الوزيرة الى أن رفع الأجور الذي بلغ 0?6 في المئة من قبل أرباب العمل الشهر الماضي يعد امرا إيجابيا طال انتظاره، مضيفة «من الجيد أن نرى ارتفاع الأجور وتحسن ظروف العمل للأشخاص الذين يعملون في قطاعات الاقتصاد ذات الأجور المنخفضة».


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