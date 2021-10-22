تركيا: 25.3 مليار دولار التبادل مع أفريقيا

مال وأعمال

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش ان حجم التبادل التجاري بين بلاده وافريقيا ارتفع من 5?4 مليارات دولار في عام 2003 إلى 25?3 مليار العام الماضي 2020. ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن موش قوله في تصريح صحافي ان صادرات تركيا إلى القارة الإفريقية سجلت زيادة أيضا من ملياري دولار إلى 15 مليارا في حين ارتفعت الواردات من ثلاثة مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار. وأشار إلى ان إجمالي قيمة الاستثمارات التركية في إفريقيا بلغ ست مليارات دولار في حين بلغت قيمة حجم المشاريع التي نفذتها شركات المقاولات التركية في القارة 77 مليار دولار.