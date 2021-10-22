«ماجيك سويت سالمية».. خدمات متنوِّعة بأسعار مناسبة

النهار Weekend

تمثل الفنادق الاقتصادية وجهات مفضلة للكثير من المواطنين والمقيمين، ومن بين تلك الفنادق «ماجيك سويت سالمية» الذي يتميز بخدمة الانترنت المجانية لزائريه، بالإضافة إلى مواقف من دون مقابل.

ويقع Magic Suite Salmiya في منطقة حولي، ويضم غرفًا مكيفة ومؤثثة بالكامل، ويتميز الفندف بوقوعه على بعد 2.4 كم من وسط السالمية، كما يقع على بعد 2.5 كم من المولات المشهورة في المنطقة ، كما يوفر خدمة الواي فاي المجانية. ويوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وصرافاً آلياً وتحويل العملات للضيوف.

وتحتوي جميع الغرف في الفندق على خزانة ملابس كما تحتوي على حمام خاص مجهز ببيديت ولوازم استحمام مجانية، كما توفر إطلالة على المدينة.

ويقع الفندق على بعد 2.7 كم من المركز العلمي من مكان الإقامة، في حين يقع مجمع الفنار على بعد 3.4 كم. ويعتبر مطار الكويت الدولي المطار الأقرب لـ Magic Suite Salmiya حيث يقع على بعد 16 كم منها.

