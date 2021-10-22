الناصر نقل تحيات سمو أمير البلاد لرئيس «المجلس الليبي»

وطن النهار

نقل وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر أطيب تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا د. محمد يونس المنفي وتمنيات سموه الصادقة بالتوفيق والسداد لما فيه الخير لليبيا وشعبها الشقيق.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المنفي للشيخ أحمد الناصر أول من أمس (الأربعاء)، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق إلى العاصمة الليبية (طرابلس) للمشاركة في رئاسة مؤتمر دعم استقرار ليبيا المقرر عقده أمس بصفته رئيس الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وجدد الشيخ أحمد الناصر بهذه المناسبة موقف دولة الكويت الداعم لليبيا الشقيقة ولما تتخذه حكومة الوحدة الوطنية لحفظ سيادة ليبيا وصون أمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في السلم والتنمية والازدهار.

وتناول اللقاء مجمل أواصر علاقات الاخاء الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وبحث سبل تنميتها وتطويرها على شتى الأصعدة، اضافة إلى مناقشة أطر تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية والمهمة، بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما.

