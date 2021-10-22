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وطن النهار

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الكويت هنَّأت حاكم نيوزيلندا


بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة إلى سيندي كکيرو حاكم عام نيوزيلندا، عبَّر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تنصيبها حاكما عاما لنيوزيلندا وأدائها اليمين الدستورية، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين المزيد من التطور والنماء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة إلى سيندي كکيرو حاكم عام نيوزيلندا ضمَّنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تنصيبها حاكما عاما لنيوزيلندا وأدائها اليمين الدستورية، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة.


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