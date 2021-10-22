«نزاهة»: تعزيز مكانة الكويت التجارية والمالية

وطن النهار

خلال ورشة عمل بعنوان «حوكمة الشركات الخاصة» تنفيذاً لمبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أكد رئيس قسم القضايا والتحقيقات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالحميد الحمر أن «حوكمة الشركات تعد إحدى مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة التي أطلقت عام 2019 وستـــستمر إلـــى 2024»، لافتاً إلى أن «أحد محاور هذه الإستراتيجية هو القطاع الخاص الذي يتضــمن عدداً من الأولويات والمبادرات، ومنها متـــابعة عــــمل حــوكمة الشركات».

وذكرت الهيئة، في بيان، أن «هذه الورشة تأتي لإرساء مبادئ الحوكمة في الشركات التي من خلالها يجرى ترسيخ قيم النزاهة في القطاع الخاص، من أجل تدعيم بنية عمل تجارية نشطة وجاذبة للاستثمار الخارجي، لتعزيز مكانة الكويت في ساحتي الأعمال التجارية والمالية العالمية».

بدوره، قال رئيس فريق حوكمة الشركات في وحدة تنظيم التأمين (IRU) د. سعود حمد العازمي إن «الكويت متأخرة في قضية الحوكمة فهي تقريباً آخر دولة خليجية طبّقت قواعد الحوكمة في 2016»، مشيراً إلى أن «محاربة الفساد تأتي عن طريق الحوكمة».

وبــــيّن أن منظــــــمة التعـــاون والتنــمية الاقتصادية عــــرّفت الحوكمة بأنها «النظام الذي يـــوجــه ويضبط أعمال الشــــركة حيث يوصّف وينظم الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف في الشركات مثل مجلس إدارة المساهمين، والإدارة التنفيذية ويضع القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بشؤون الشركة كما يضع الأهداف والاستراتيجيات اللازمة لتحقيقها».

واعتبر العازمي أنه ليس من المبالغة القول إن «ازدهار والاقتصاد في دول الخليج ونموه يعتمد ان بشكل كبير على نجاح الشركات العائلية»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الإقليمي، تمثل هذه الشركات 90 في المئة من إجمالي الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوظف ما يعادل 80 في المئة من القوى العاملة، وتسهم بنحو 60 في المئة من الناتج المحلي وفقاً لأحد التقارير الصادرة في 2016».

وأشار إلى أنه «أما على المستوى العالمي فتمثل الشركات العالمية نحو 67 في المئة من الشركات في العالم، وتشكل ثالث أكبر مساهم اقتصادي عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين من حيث الإيرادات»، موضحاً أنها «تسهم بنحو من 70 إلى 90 في المئة من الناتج المحلي العالمي السنوي، وتوظف ما يعادل من 50 إلى 80 في المئة من القوى العاملة على مستوى العالم».

