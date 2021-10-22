«النجاة» وضعت حجر أساس مدرسة.. لتعليم اللاجئين السوريين

وطن النهار

وضعت جمعية النجاة الخيرية الكويتية حجر الاساس لبناء (مدرسة الكويت) لتعليم اللاجئين السوريين في منطقة (مديات) بمدينة (ماردين) جنوبي تركيا، بحضور مسؤولين اتراك. وقال مدير ادارة التعليم الخارجي بالجمعية ابراهيم البدر في تصريح هاتفي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المدرسة سيستفيد من 1200 طالب من اللاجئين السوريين.

واضاف ان المبنى سيحتوي على فصول دراسية ومكتبة بالاضافة الى قاعات للتدريب وتعليم الكمبيوتر واماكن لاقامة الصلاة وصالات للانشطة التربوية والرياضية. واشار البدر الى ان جمعية النجاة قامت ببناء 8 مدارس بتركيا يتلقى فيها التعليم اكثر من 8000 طالب سوري من اللاجئين كما تعاقدت مع وزارة التربية التركية لبناء مدارس اخرى ستُشيد في المستقبل القريب.

واعرب عن شكره وتقديره لاصحاب الايادي البيضاء من المتبرعين والمحسنين من اهل الكويت على مساهماتهم ودعمهم اقامة هذه المشاريع التعليمية ولوزارة الخارجية الكويتية وسفارة الكويت في انقرة على تسهيل مهمات اعضاء جمعية النجاة ودعم مشاريعها في تركيا.

