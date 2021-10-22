السليمان: المواقف الفرنسية ماثلة في وجدان الكويتيين

وطن النهار

احتفلت فرنسا بالذكرى الـ30 لعملية «داغيه» الخاصة بالمشاركة الفرنسية بتحرير الكويت من براثن الغزو العراقي عام 1991.

وحضر الاحتفالية التي اقيمت في القصر الوطني «الانفاليد» الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بمشاركة وزير الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي وقائد الجيش الفرنسي تييري بوركارد ورئيس اركان القوات المسلحة فرانسوا لوكوانتر ووحدات من الجيش الفرنسي التي شاركت في حرب تحرير الكويت، بالاضافة الى سفير الكويت لدى فرنسا سامي السليمان.

ومن جانبه، اعرب السفير السليمان في تصريح لـ «كونا» بهذه المناسبة عن شكر الكويت حكومة وشعبا «على إبقاء ذكرى هذه الملحمة الوطنية الخالدة التي تجلت في تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم ماثلة وحاضرة في وجدان المجتمع الدولي».

