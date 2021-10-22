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«الأوقاف»: لا تساهل في تطبيق الاشتراطات الصحية بالمساجد


شدد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد عمادي على عدم التساهل في تطبيق الاشتراطات الصحية في المساجد مع بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة اعتبارا من غد الجمعة.
وقال عمادي في تصريح صحافي إنه حفاظا على المنظومة الصحية في البلاد وحتى لا تعود البلاد الى الوراء كما حصل في بعض الدول يجب التقيد بتوصيات السلطات الصحية ومنها أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع ضرورة لبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصل أثناء تأدية الصلاة في المساجد.
وهنأ عمادي جموع المصلين بعودة رص الصفوف في المساجد والسماح بإقامة حلقات تحفيظ القرآن والدروس الدينية، مؤكدا انها «بشائر خير بقرب زوال وباء كورونا الذي نسأل الله أن يحمي البلاد والعباد من تبعاته».
وأشار الى أن هيئة الفتوى أكدت أهمية أخذ التطعيم بناء على توصيات السلطات الصحية حماية للمصلين في المساجد ولتستمر الوزارة في أداء رسالتها.
وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أعلن في مؤتمر صحافي عبر تقنية (الاتصال المرئي) أول من أمس الاربعاء ان مجلس الوزراء قرر تطبيق ما تبقى من انشطة المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
وأضاف المزرم ان مجلس الوزراء قرر تكليف وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة في المساجد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والمتمثلة في التطعيم ولبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصل وذلك اعتبارا من غد «الجمعة».


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