«الداخلية»: غرامة إلقاء المخلَّفات على الشواطئ والبحر 10 آلاف دينار

وطن النهار

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إنه انطلاقا من حرص القيادة الأمنية وتوجيهاتها للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية والشاطئية والبرية والمحافظة على المظهر الحضاري للبلاد، يقوم قطاع الأمن العام ممثلا في شرطة البيئة بتنفيذ حملات تفتيش ورصد للمخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وأوضحت الإدارة أنه في إطار دورها التوعوي والإرشادي ومع ارتفاع معدلات مخالفة رواد البحر والشواطئ لقانون البيئة من خلال إلقاء المخلفات على الشواطئ أو داخل البحر أو استغلال الشواطئ لإقامة أي نوع من أنواع الأنشطة غير المرخصة ما يعد انتهاكا للقانون وإلحاق الضرر بالأحياء البحرية وتشويه المظهر الحضاري، فإنها تؤكد أن رجال شرطة البيئة ينفذون قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض احكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والذي تنص المادة 143 مكرر منه على «يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بإلقاء القمامة أو المخلفات مهما كان نوعها على الشواطئ العامة او الجزر.

