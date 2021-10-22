«الدفاع المدني» استعدت لموسم الأمطار المقبل

وطن النهار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناءً على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي (رئيس لجنة الدفاع المدني) وتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف (نائب رئيس اللجنة) ومتابعته وفي إطار الاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار، اجتمعت القيادات الميدانية بلجنة الدفاع المدني برئاسة مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العميد جمال الفودري مع الأجهزة المعنية في الدولة (المؤسسات العسكرية والجهات الحكومية الميدانية) لمواجهة موسم الأمطار والحد من انعكاساتها وآثارها السلبية لأدنى مستوى.

