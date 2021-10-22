«الغوص» رفع شِباك صيد مهملة في الجون

وطن النهار

تمكَّن فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية من رفع شباك صيد مهملة جنوب جون الكويت زنتها ستة اطنان كانت تشكل خطورة على القوارب والسفن وتتسبب في عرقلة حركة الموانئ ودمار البيئة البحرية وتلوثها.

وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لـ (كونا) أمس ان الفريق سحب هذه الشباك المكونة من 20 شبكة خلال خمسة ايام حيث كانت في الممرات الملاحية وتسبب خطورة على القوارب والسفن بسبب تجمعها بكثافة عالية كما أنها ملقاة في جون الكويت الذي يعد موطنا للأسماك وموقعا حيويا بيئيا.

وأضاف الفاضل انه جرى اتمام هذه العملية بالتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مشيرا الى إعداد قوارب خاصة بفريق الغوص للتمكن من رفع هذه الشباك الثقيلة، نظرا إلى لاحتوائها على الكثير من الأسماك والكائنات البحرية النافقة.

واوضح أن بعض هذه الشباك تقع في أماكن عميقة نسبيا (13 مترا) وبعضها في أماكن ضحلة بعمق مترين، مبينا ان الفريق يعتمد على حركتي المد والجزر لانتشال هذه الشباك مع مراعاة الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر.

واعرب عن شكره للجهات المساندة والداعمة هذا المجهود الكبير وابرزها مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للبيئة وبورصة الكويت، مشيرا الى ان هذه الجهود تأتي ضمن الحملة العالمية البيئية (بحار نظيفة) بالتعاون مع المكتب الاقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا.

