وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للبيئة البدء بحملة توزيع مليون كيس صديق للبيئة على الجمعيات التعاونية في محافظات البلاد الست وذلك لرفع الوعي البيئي وتقليل استخدام البلاستيك الضار للبيئة.

وقالت مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة شيخة الابراهيم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الهيئة المبذولة نحو بيئة أفضل إذ تم توزيع هذه الاكياس على مجموعة من الجمعيات التعاونية حسب المحافظات وذلك بدعم وتعاون مع صندوق حماية البيئة لحث المواطنين والمقيمين على استخدام الاكياس صديقة للبيئة والابتعاد عن البلاستيك وكل ما من شأنه تلويث البيئة.

وأوضحت الابراهيم أن هذه الأكياس تحتوي على مادة الكحول (الفينيل) القابلة للذوبان كليا بالماء الحار وتستخدم في صناعة الورق كما أنها تتكون من كربونات الكالسيوم وهي مواد أساسية للصخور الموجودة بالبحر وليس لها أي تأثير على البيئة. وأضافت أن هذه الاكياس لا تحتوي على أي مواد بلاستيكية وتتميز بالقوة والمرونة إذ يتحمل الكيس الواحد 10 كيلو غرامات كما أنها غير سامة وليس لها أي ضرر على الكائنات الحية سواء في الهواء أو الماء أو التربة وخصوبتها وإنما تعمل على إثرائها. وأكدت حاجة الوضع البيئي لزيادة الوعي وتحسين السلوك البيئي ليتلاءم مع سياسة الدول التنموية للمحافظة على البيئة ووقف التلوث والتدهور البيئي خصوصا أن البلاستيك يصنف جريمة بحق البيئة وخطر يداهمها نتيجة آثاره السلبية برا وبحرا وجوا حتى بات وقفه مطلبا ضروريا نادت به المنظمات الدولية.

وذكرت أنه بعد الانتهاء من الحملة سيتم التنسيق مع كل الجمعيات التعاونية ليتم استبدال أكياس البلاستيك بأكياس صديقة للبيئة مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام الكويت باتفاقياتها الدولية واتباعها أنظمة آمنة ذات أبعاد صحية وبيئية أفضل.

