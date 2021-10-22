«هيئة الشباب» أطلقت «الثالث» لـدوري الإبداع

وطن النهار

أعلن المدير العام للهيئة العامة للشباب د. مشعل الربيع انطلاق الموسم الثالث لدوري الإبداع الشبابي لاستكشاف الموهوبين والمبدعين من الشباب الكويتيين واحتضان طاقاتهم بما يعود عليهم بالمنفعة والفائدة عبر برامج تدريبية وتأهيلية.

وقال الربيع لـ (كونا) إن التسجيل للمرحلة الأولى من الدوري بدأ أول من أمس (الأربعاء) حتى 13 نوفمبر المقبل وتعنى بتدريب الشباب وتأهيلهم لدخول مسابقات الدوري وستُقد الساعات التدريبية بمراكز الشباب التابعة للهيئة في حين تبدأ فترة تسجيل مسابقات الجهات والأفراد في 14 نوفمبر أيضا حتى 31 يناير 2022.

وأضاف ان الدوري يعتبر أحد مشاريع هيئة الشباب المدرجة ضمن المحور الثالث لبرنامج عمل الحكومة للأعوام (2021/2022 - 2024/2025) والمتعلق بتطوير رأس المال البشري.

وأوضح أن الدوري يضم سبع مسابقات تنافسية لفئة الشباب بمستويات مختلفة (المبتدئ والمتوسط والمتقدم) بمجالات القرآن الكريم والروبوت والبرمجة والرياضيات وفنون الرسم والقصة القصيرة إضافة إلى المناظرات.

ودعا الربيع الشباب الكويتيين من الجنسين من سن ما بين 7 و18 سنة إلى التسجيل بالتدريب والمسابقات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (https://www.ypa.gov.kw).

