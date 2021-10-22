العنزي: إنشاء جامعة جديدة تضم 5 كليات تحت مظلة الجامعات الحكومية

وطن النهار

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استقبل عميد كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. د. فريح العنزي في مكتبه بالعارضية رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د. محمد العتيبي ونائبه د. مشاري الحربي.

وبحث العنزي مع وفد الجمعية سبل التعاون المشترك بين الجمعية والكلية في مجال البحث العلمي والاستفادة من الإمكانات والموارد والطاقات البشرية من منتسبي الجمعية.

ورحَّب العنزي بالتعاون مع الجمعية والاستفادة من امكانياتها وبرامجها والاستعانة بمنتسبيها أصحاب الخبرات الأكاديمية، مؤكداً أن الكلية صرح أكاديمي ومنارة تعليمية تسعى دائماً إلى الاستفادة من أبناء الوطن والكوادر والكفاءات الوطنية.

وأشار العنزي خلال اللقاء إلى أن الكلية أعدت مقترحاً بإنشاء جامعة جديدة تضم 5 كليات جديدة ضمن قانون الجامعات الحكومية، في التخصصات يحتاجها سوق العمل وجهات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى فتح برنامج الدراسات العليا بالكلية في أحد التخصصات التربوية. من جانبه، صرح رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د. محمد العتيبي: إن اللقاء بحث التعاون بين الجمعية والكلية في الكثير من الموضوعات ذات الشأن المشترك والتي تهم الباحثين الأكاديميين ومنتسبي الجمعية الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في سد العجز الكبير لدى الكلية من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب.

وأوضح العتيبي أن جامعة الكويت و«هيئة التعليم التطبيقي والتدريب» والجامعات الخاصة تعاني بشكل كبير من عجز في أعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أن جائحة «كورونا» تسببت في تقاعد الكثير من الأساتذة واستقالة البعض الآخر من الأساتذة الوافدين الذين رغبوا في البقاء في بلدانهم خلال فترة الجائحة، ما أدى إلى حدوث هذا العجز الملحوظ.

وأضاف العتيبي ان الجمعية قدمت إلى عميد الكلية الكثير من المقترحات حول كيفية الاستفادة من منتسبي الجمعية ذوي الكفاءات الوطنية الذين لهم خبرة أكاديمية في مجال التدريس، بالإضافة إلى بحث إمكانية استفادة الأساتذة والباحثين بالكلية من المجلة العلمية التربوية المزمع إنشاؤها بالجمعية.

