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«الجامعة» أتمت استعدادها للعام الدراسي


قالت جامعة الكويت إن عمادة شؤون الطلبة بمختلف إداراتها على أتم الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي سينطلق يوم الأحد المقبل وتقديم مختلف الأنشطة والخدمات الطلابية للطالب الجامعي.
وقال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د. سلمان العنزي في تصريح صحافي: إن هذه العودة ستكون بناء على إجراءات التباعد والتحضيرات الكاملة لمختلف الإجراءات الاحترازية التي أقرتها جامعة الكويت لمكافحة جائحة الكورونا.
وأكد ان العودة للحياة الطبيعية تستوجب الأخذ بعين الاعتبار أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية في جميع مرافق جامعة الكويت مشددا على ضرورة التعاون مع إدارة الجامعة لتخطي هذه الجائحة.
وقال الدكتور العنزي ان من اهم الإرشادات التي تصب في مصلحة الطلبة في مسيرتهم الجامعية هي عدم الاستعانة بالزملاء لطلب الإرشاد حول المسيرة الأكاديمية أثناء الدراسة الجامعية لافتا إلى ضرورة الاستعانة بالمختصين والمعنيين في قسم الإرشاد التابع في الكليات المختلفة.


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