وطن النهار

يغادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق أرض الوطن اليوم (الإثنين)، متوجها الى المملكة العربية السعودية لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة الرياض.

وقال سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد أمس ان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الاوسط الاخضر تؤكدان السعي الحثيث للمملكة في مكافحة التغير المناخي.

وشدد السفير الخالد في تصريح لـ كونا على ان اقامة السعودية منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة الشباب الأخضر وقمة مبادرة الشرق الاوسط الأخضر وجمعها عددا من قادة العالم والخبراء الدوليين والمتخصصين، وكذلك الشباب في هذه المحافل الثلاثة يدلان على اهتمامها البالغ بهذا الجانب وإصرارها على استدامة العمل بها واستمرارية نتائجها.

واكد اهتمام الكويت الكبير بهذه القمة وحرصها على المشاركة فيها بتمثيل على مستوى عال يتمثل بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وأشار الى ان طبيعة البيئة والمناخ الصحراوي والجاف في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام يعتبران تحديا كبيرا، معربا عن الثقة الكبيرة في أن قيادة السعودية هذه المبادرات ستتغلب على كل التحديات وتحقق النتائج المرجوة في الحفاظ على البيئة وتحسينها وزيادة الرقعة الخضراء بمنطقة الشرق الاوسط.

واستضافت السعودية أول من امس منتدى مبادرة السعودية الخضراء واستضافت أمس قمة الشباب الأخضر فيما سيجتمع عدد من القادة والمسؤولين الكبار في العالم اليوم في قمة الشرق الاوسط الأخضر في العاصمة (الرياض).

من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة، رئيس مجلس الادارة الكويتي الشيخ عبدالله الاحمد الحمود الصباح ان مبادرة السعودية الخضراء كبيرة من المملكة، ستقوم بواجبها لمواجهة التغير المناخي وعدم زيادته.

وأضاف الشيخ عبدالله الاحمد في تصريح لـكونا على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء رأينا مشروعا كبيرا لزيادة المزروعات والاشجار في المنطقة وكذلك مشروعات اخرى مرادفة تتمحور حول تخفيض الانبعاثات الكربونية والتوجه الى الاستعمالات الاخرى الصديقة للبيئة.

واكد ان دورنا في الكويت ان نتكامل مع المملكة في هذا الدور وسنقوم بما يلزم بزيادة الغطاء الاخضر كما سنسهم بشكل او بآخر في تخفيض البصمة الكربونية في الكويت من خلال القيام بالمشاريع الهادفة لكسب الكربون وحقنه في التربة من خلال اشجار المانغروف وكذلك القيام بمشاريع اخرى مثل تركيب فلاتر على محطات انتاج القوة الكهربائية والمصانع حيث ان لدينا في البلدين مشاريع متشابهة ومتكاملة. وقال الشيخ عبدالله ان المبادرة رائعة جدا وسباقة وكبيرة ونثق بأن المملكة بما تملكه من قدرات تستطيع القيام بدورها والالتزام بتخفيض نسبة الانبعاثات في السعودية، لافتا الى مشروع كبير وضخم طرح أمس بزراعة ما يقارب عشرة مليارات شجرة ما سيسهم بالتأكيد في الخفض من البصمة الكربونية في المملكة والمنطقة المجاورة.

واشار الى طبيعة البيئة الصحراوية والمناخ الصعب في الكويت ودول الخليج قائلا ان الهدف اليوم هو الحصول على كميات من المياه تساعد على زراعة هذه الكمية من الاشجار وكذلك اختيار النباتات والاشجار المناسبة للمنطقة والطقس مثل السدر والصفصاف ما يسهم في تخفيض استهلاكها للماء بما يساهم في استدامتها وهو ما نسعى له. وبين الحمود ان هناك مشاريع اخرى رأيناها اليوم مثل التحول الى الطاقات البديلة كالكهروضوئية وطاقة الهواء واستغلالها بما اننا نملك كما هائلا منها فمن الاوجب استغلالها واستخدامها لانتاج الكهرباء في دولنا.

وشاركت الكويت في منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي عقد بوفد يضم وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس والمدير العام للهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس الادارة الشيخ عبدالله الاحمد الحمود ووكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم.

