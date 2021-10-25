وطن النهار



وافقت لجنة الأحمدي في المجلس البلدي على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير منتزه جنوب الصباحية، بينما أحالت طلبها بإقامة محطتي وقود بحرية ضمن منتزه الخيران إلى الجهاز التنفيذي لتعديل صيغة التقرير من إقامة إلى تحويل محطتين من نقطة خدمية إلى نقطة بيع حسب ما جاء في كتاب المشروعات السياحية لتكون المخططات واضحة في إعلان التوصية.

وأحالت اللجنة برئاسة حمدي نصار طلب تخصيص مكاتب مؤقتة وتشوين وسكن عمال بمساحة 778186 متراً مربعاً وذلك لخدمة مشروع إنشاء رصيف بحري لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور. ووافقت مع التعديل على طلب الهيئة العامة للصناعة اعتماد المخطط التنظيمي قطعة رقم 5 من منطقة الشعيبة الغربية ، مع تحميل الهيئة مسؤولية تسليم قسائم المخططات المعتمدة ، كما وافقت على طلب هيئة الصناعة تعديل قرار المجلس البلدي في الموقع رقم 17 في منطقة ميناء عبدالله من نشاط تخزين سيارات إلى نشاط التخزين العام بنوعيه المغطي والمكشوف. وأقرت اللجنة أيضاً طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في منطقة الوفرة الزراعية قطعة 9 قسيمة 20 ، ووافقت أيضا على تعديل مواقف السيارات الخاصة في مسجد سلمان الدبوس الكائن في منطقة الفحيحيل، ووافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء ثانوية ضمن منطقة المنقف قطعة رقم 1 كبديل عن موقع محطة تحويل قائمة في نفس القطعة.

