وطن النهار

قدم عضو المجلس البلدي د. حسن كمال اقتراحا بترخيص مبانٍ بمواصفات تناسب السكن العمالي الجماعي في مواقع محددة في بعض المحافظات استنادا إلى كثافة العمالة في كل محافظة، لتوفير مساكن جماعية مرخصة. وأوضح كمال أنه مع زيادة عدد العمالة في البلاد والمنتشرة في جميع المحافظات، فإنه من الضروري توفير مساكن تتناسب مع متطلباتهم، وقد توسع سكن العمال (العزاب) في مناطق السكن الخاص في السنوات الأخيرة وازدادت الشكاوى من أهالي، هذه المناطق لما له من آثار سلبية كثيرة، بالإضافة إلى عدم قانونيتها ومضايقتها للأهالي، مع العلم بأننا نأمل في الحل عن طريق بناء مدن عمالية والتي قد يطول فترة تنفيذها. ووجه عدد من الأسئلة منها تحديد مواصفات فنية للمباني الاستثمارية مع مراعاة الشروط الصحية والسلامة وغيرها وتحديد المواقع على أن تكون بعيدة عن مناطق السكن الخاص وتحديد متطلبات التصميم المعماري لكثافة واحتياجات سكن العمالة وقربها من وسائل النقل الجماعي

كما طالب بتصميم وتنفيذ خدمات وبنية تحتية مناسبة وتمكين أصحاب الأعمال والأفراد على البحث عن مساكن جماعية مرخصة إلى حين إنشاء مدن عمالية وربط تجديد إقامة العمالة بوجود مقر سكني مرخص وضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

