وطن النهار

تعد سفينة (المستكشف) التي تهدف إلى المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية واستدامة مواردها أحد أبرز إنجازات معهد الكويت للابحاث العلمية الذي يشرف بدوره على الثروة السمكية وعلوم البحار.

و(المستكشف) منصة بحثية متنقلة متعددة الوظائف مؤهلة للقيام بجميع المسوحات للبيئة البحرية على نطاق الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب ومن خلالها يتطلع المعهد الى الشراكة البحثية العلمية والمعرفية مع دول الإقليم.

وكان المعهد تسلم السفينة في يوليو 2019 اضافة الى سفينة (باحث 1) الموجودة لدى المعهد منذ عام 2015 والتي تسهم في اجراء المسوحات البحرية وتحليل النتائج بوجود مختبرات متعددة عليها.

وقال مدير برنامج إدارة الموارد البحرية القائمة على النظام البيئي في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد الدكتور محسن الحسيني لـ (كونا) أمس الأحد إن صناعة (المستكشف) تمت وفق أعلى المعايير العلمية وأحدثها.

وأضاف الحسيني أنه تم إنشاء برنامج إدارة الموارد البحرية القائمة على النظام البيئي حسب الخطة الاستراتيجية البحثية السابعة للمعهد (2010-2015) والتي يعد من أبرز مكوناتها تعزيز القدرات البحثية في البرنامج بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية والخطط البحثية المستقبلية لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية.

وكشف أنه تم إنشاء وحدة وطنية بحثية لعلوم البحار وإدارة مواردها كمركز متميز لتحسين نوعية الحياة والمحافظة على سلامة البيئة البحرية استدامتها والمحافظة عليها.

وأوضح أن الخطة تهدف أيضا للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الذي يتوافق مع الخطة الإنمائية لدولة الكويت 2030 وهدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (الحياة تحت الماء).

وذكر أن هنالك الكثير من الاهداف البحثية التي من أجلها تمت صناعة (المستكشف) والتي ستسهم بتحقيقها في مجالات علوم البحار بفروعها الحيوية والكيميائية والفيزيائية والجيولوجية والعوامل المؤثرة في ديناميكية مياه البحار والعوامل البحرية المؤثرة في نمو وتكاثر وانتشار الموارد المتجددة والحيوية وتطبيقات تقنية الاستشعار عن بعد في دراسة علوم البحار ودراسة علم المناخ والطقس الخاص بعلوم البحار والتغير المناخي والتنوع البيولوجي البحري والشعاب المرجانية وحماية الأحياء البحرية.

وأفاد بأن (المستكشف) ستسهم أيضا في تقييم مخزونات الثروة السمكية والإدارة المستدامة للموارد المتجددة للاستغلال الأمثل واجراء مشاريع بحثية مشتركة مع دول الإقليم والمنظمات الدولية وديناميكية التجمعات السمكية اضافة الى امكانية بحث البصمة الوراثية في هذه الدراسات ودراسة الطحالب الضارة والسامة. وأضاف ان (المستكشف) ستدعم جهود إنشاء مركز وطني وقاعدة للمعلومات والبيانات الخاصة لعلوم البحار والثروة السمكية والمساهمة في وضع التوصيات والسياسات لحماية الموارد البحرية والنظام البيئي البحري.

