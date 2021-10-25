وطن النهار



في ظل استقرار الوضع الوبائي وإلغاء الإجراءات الاحترازية للمحصنين، والوصول إلى أعلى درجات المناعة المجتمعية مع قلة أعداد الإصابات، بانت ملامح العودة التدريجية أمس في مطار الكويت الدولي بعد ان دارت عجلة الحياة الطبيعية، مع إعادة تشغيل المطار بطاقة استيعابية كاملة وفق القرارات التشغيلية والطلبات وفق الإجراءات والاشتراطات الصحية المطلوب تطبيقها في جميع اجراءات المغادرة والقدوم وفق توصيات مجلس الوزراء بعد ان تعطلت أكثر من 19 شهرا بسبب قرارات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد- 19.

وكان قرار مجلس الوزراء يقضي بزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي يهدف الى تسهيل السفر وتوفير المقاعد المطلوبة لمن يرغب في السفر خلال الفترة المقبلة.

عمليات التوعية

من جانبها، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني تشكيل فريق الإسناد والطوارئ للعمليات للمساعدة في عمليات التوعية والكشف عن إجراءات السفر وتطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية في مباني المطار، مؤكدة انها مستعدة لتلقي طلبات التشغيل من شركات الطيران المدني بصفتها جهة تنفيذية لتطبيق جميع قرارات مجلس الوزراء.

وأعلنت الإدارة استعدادها عن بدء تشغيل المطار بالكامل، حيث عُقدت اجتماعات مع مقدمي الخدمات والمشغلين في مباني المطار، وكُلفوا زيادة اعداد العاملين في المناولة والخدمات والتنظيف لتتماشى مع زيادة حركة الركاب.

ولفتت إلى أن حركة تشغيل المطار خلال الأسبوع الجاري ستكون كما هي من دون تغيير، انتظارا لتسلم جداول التشغيل الشهرية من شركات الطيران العاملة في المطار اعتبارا من اول نوفمبر المقبل، حيث من المقرر زيادة أعداد الرحلات ووجهات جديدة.

من جانب آخر، عاد 36 الف طالب وطالبة الى مقاعدهم الدراسية حضوريا مع تطبيق الاشتراطات الصحية.

