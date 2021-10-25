وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 412506 فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا عند 2460 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» إنه تم أيضا تسجيل 45 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 409568 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99?25 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 5 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ومازالت تتلقى الرعاية اللازمة 478 في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19)الى 15.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 14036 ليصبح مجموع الفحوصات 4683058، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 0?18 في المئة. من جانب آخر، كشفت البلدية عن تلقي قسم طوارئ الخط الساخن «139» بمراقبة النقليات في إدارة الخدمات العامة وخدمة «24727732» واتس آب الشكاوى 675 شكوى من جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت البلدية بأن قسم طوارئ الخط الساخن «139» بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة واتس آب الشكاوى قد تلقى 675 شكوى تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعيق الطريق وسقوط أشجار وباعة جائلين وسيارات مهملة وقوارب فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات، مشيرة في هذا الصدد إلى تلقي 134 شكوى تتعلق بمحافظة مبارك الكبير، 127 شكوى لمحافظة الأحمدي، 123 شكوى للجهراء إلى جانب تلقي 106 شكاوى تتعلق في محافظة الفروانية، 99 شكوى لمحافظة حولي فضلا عن تلقي 86 شكوى لمحافظة العاصمة.

