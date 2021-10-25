وطن النهار

أظهرت إحصائية لوزارة الداخلية أن القطاعات الميدانية بالوزارة، ممثلة في الإدارة العامة للمرور وقطاع الأمن العام، قامت بضبط 475 حدثاً يقودون مركبات من دون رخصة، خلال ثلاثة أيام في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الحالي، بمتوسط نحو 158 مخالفة في اليوم الواحد.

وفي التفاصيل، أوضحت الإحصائية التي نشرتها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، أمس، أن الإدارة العامة للمرور ضبطت 304 أحداث يقودون سيارات من دون رخصة، وأن رجال شرطة النجدة ضبطوا 163 حدثاً آخرين بالمخالفة نفسها، فيما ضبط رجال الأمن العام 8 أحداث بالمخالفة نفسها أيضاً. وأكدت الإدارة أنه تمت إحالة هؤلاء الأحداث جميعاً إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، داعيةً أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الاهتمام بأولادهم وتحذيرهم من قيادة المركبات من دون رخصة نهائياً، كما أن أولياء الأمور يتحملون قيمة المخالفات عند تسليمهم المركبة لشخص لا يحمل رخصة قيادة نهائياً، وقد تصل إلى تسجيل قضية إهمال في رعاية قاصر، لما في ذلك من خطر على حياتهم وحياة مستخدمي الطرق، وتعريض هؤلاء الأحداث للمساءلة القانونية. وأهابت بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية في هذا الشأن من خلال مراقبة الأبناء وتوعيتهم بخطورة قيادة المركبات من دون رخصة قيادة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مرتادي الطريق، وضرورة الاتصال في حال رصد أي سلوكيات خطرة على هاتف الطوارئ (112) أو واتساب الشكاوى الخاص بالإدارة العامة للمرور على الرقم (99324092)، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية عن تشغيل خدمة الطباعة وتصوير المستندات والتصوير الفوتوغرافي وترجمة الوثائق وخدمة التراسل الإلكتروني في مختلف إداراتها الخدمية.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة أنه تم التعاقد مع شركتين لتقديم تلك الخدمات، لافتة إلى توافر مكاتب خاصة في جميع المباني الرئيسة والإدارات الخدمية بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة لمراكز الخدمة لتقديم خدمات الطباعة والتصوير.

