وطن النهار

أعد مستشفى دار الشفاء برنامجا ثقافيا توعويا اجتماعيا لعضوات لجنة المرأة الدبلوماسية ضمن البرنامج العام الصحي لحماية المرأة من مخاطر مرض سرطان الثدي للتأكيد على اهمية الفحص الدوري حيث تخلل البرنامج العديد من المحاضرات الصحية في ما يخص المرأة والاهتمام بصحتها واهمها كيفية عمل الفحص الذاتي لنفسها شهريا.

كما قدم كيفية عمل اشعة الماموغرام بأحدث جهاز عالمي يصل الى الكويت.

وفي نهاية البرنامج قامت رئيسة اللجنة الفخرية الشيخة هالة الصباح وعضوات اللجنة بتقديم الشكر والتقدير لنرجس اليوسفي على هذا المجهود الرائع والمتميز بتقديم درع اللجنة الخاص بها وبعدها دعت الجميع إلى تناول الغداء.

