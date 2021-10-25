وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن انطلاق معرضها السنوي الرابع للفرص الوظيفية والدراسية الافتراضي خلال الفترة من 21 وحتى 25 نوفمبر المقبل ولمدة خمسة أيام برعاية وزير التربية د. علي المضف.

وقالت مدير إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل بالتكليف في الهيئة فاطمة الخواري في تصريح صحافي امس الأحد إن المعرض يأتي انطلاقا من رغبة الهيئة في استقطاب خريجي المدارس والمعاهد والكليات والجامعات والباحثين عن فرص وظيفية ودراسية. ولفتت إلى أن الهدف هو توعيتهم بالخيارات المتاحة لهم في التعليم وسوق العمل بقطاعاته المختلفة مبينة ان ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة لتحقيق أهداف الخطة التنموية للدولة من خلال توفير فرص العمل المناسبة لخريجي التعليم بكافة مستوياته.

وأوضحت ان الإدارة أنهت جميع الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمعرض على أن يكون هذا العام معرضا افتراضيا يضم جميع الجهات الحكومية والخاصة لعرض فرص العمل الوطنية المتوافرة وفرص الاستكمال الدراسي.

