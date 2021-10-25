وطن النهار

المقدم من المواطنة المتهمة بقتل زوجها أوائل شهر أبريل العام الماضي داخل شقتهما في منطقة المسايل والمقضى بحبسها بالمؤبد، وببراءة صديقها من التستر عليها، الى جلسة 31 أكتوبر الحالي. وكانت النيابة طالبت في مرافعتها في الدعوى، بإنزال أقصى العقوبات بحق المجني عليها والمتمثلة بالإعدام، مبينة أنها ارتكبت جريمتها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ولا تستحق الرأفة. وقالت النيابة واصفة الزوجة الجانية: «زوج أثيم بلغت من النشوز الذروة مستخفة بأقدس رباط في الحياة، تميد عنه رامية هواها، منقلبة على أعقابها، فلا هي صابرت ممسكة عليها سكنها ورحمتها، ولا هي عاجلة آفلة إلى حال سبيلها، فما كانت إلا كمينا متمردا على نواميس القدر، تقتل بدم بارد زوجها، وتكفنه ضلالا بعيدا ثم تطمس آثامها كما طمس على قلبها من قبل»..